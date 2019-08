Diretor clínico deixa o Benfica e muda-se para o Mónaco

AS Monaco

O espanhol Lluis Til Pérez anunciou esta segunda-feira que deixou de ser o diretor clínico do Benfica, mudando-se para o Mónaco, onde irá chefiar o departamento médico da equipa profissional e da formação do clube do treinador português Leonardo Jardim.

Contratado há dois anos e meio ao Barcelona, o médico despede-se agora dos encarnados, assumindo que foi "uma experiência incrível". "O Benfica é uma grande organização, com grande profissionalismo, com total dedicação em conseguir o melhor para os nossos atletas e para as nossas equipas. Descobri uma grande equipa, que era um grande clube eu já sabia. Fazer parte deste projeto foi uma das melhores experiências profissionais da minha vida", assumiu em declarações à BTV.

Na hora do adeus disse levar "o coração benfiquista para sempre", garantindo que a sua saída da Luz "não representa um problema". "Isso já está a ser trabalhado. Com certeza aparecerá alguém para coordenar, isso estará planificado por parte da direção", adiantou.