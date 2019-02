Dínamo Zagreb é o próximo adversário do Benfica

O Benfica não se pode queixar do sorteio dos oitavos de final da Liga Europa, tendo conseguido evitar os principais clubes ainda em prova. Pela frente, a equipa de Bruno Lage terá o crónico campeão croata (ganhou 12 das últimas 13 ligas da Croácia), Dínamo Zagreb, uma das formações com pior ranking europeu (53.º) entre as 16 ainda em prova.

O primeiro jogo da eliminatória é em Zagreb, no dia 7 de março, ficando o Benfica com oportunidade de sentenciar o duelo em casa, na Luz, uma semana depois (14 de março).

Num sorteio cujo único condicionalismo era a impossibilidade de equipas russas defrontarem a única equipa ucraniana ainda em prova (Dínamo de Kiev), o Benfica evitou assim adversários mais cotados como Sevilha (6.º do ranking UEFA), Arsenal (10.º), Nápoles (15.º) ou Chelsea (17.º) e fica com boas perspetivas para chegar aos quartos de final desta Liga Europa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Tal como tem sido nota dominante há mais de uma década, o Dínamo Zagreb lidera atualmente a liga croata, com 14 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Osijek. Na Europa, esta época, a equipa croata caiu no playoff final de acesso à Liga dos Campeões, frente aos suíços do Young Boys, perdendo em casa por 2-1 depois de ter empatado na Suíça a 1-1.

Remetido para a Liga Europa, o Dínamo Zagreb teve uma fase de grupos invicta, vencendo o grupo D, com Fenerbahçe, com quatro vitórias e dois empates. Nos 16 avos de final, os croatas eliminaram o Plzen, da República Checa, dando a volta a uma derrota por 2-1 na primeira mão com um 3-0 em Zagreb.

A equipa é orientada pelo antigo internacional croata Nenad Bjelica e tem o médio espanhol Dani Olmo, o médio defensivo Ivan Sunjic, o extremo Mislav Orsic e o avançado Bruno Petkovic como algumas das principais figuras.

Resultado do sorteio

Chelsea (Inglaterra) - Dínamo Kiev (Ucrânia)

E. Frankfurt (Alemanha)- Inter de Milão (Itália)

Dínamo de Zagreb (Croácia) - Benfica (Portugal)

Nápoles (Itália) - Salzburg (Áustria)

Valência (Espanha) - Krasnodar (Rússia)

Sevilha (Espanha) - Slavia Praga (Rep. Checa)

Arsenal (Inglaterra) - Rennes (França)

Zenit (Rússia) - Villarreal (Espanha)

A primeira mão destes oitavos de final está agendada para o dia 7 de março, com a segunda mão a disputar-se no dia 14.