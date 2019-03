Diaby regressa lesionado, Bruno Fernandes ainda limitado mas deve jogar em Chaves

O avançado Diaby regressou lesionado da seleção do Mali e está em dúvida no Sporting, que continuou esta quinta-feira a preparar o encontro de sábado com o Desportivo de Chaves, da 27.ª jornada da I Liga de futebol. De acordo com a informação divulgada no site oficial do clube lisboeta, Diaby tem uma entorse no pé direito e falhou o treino na Academia de Alcochete, em que já estiveram os internacionais Thierry Correia, Luís Maximiano, Marcos Acuna, Sebastian Coates e Cristian Borja. Todos realizaram treino de recuperação.

Bruno Fernandes, com problemas físicos, subiu ao relvado principal da Academia de Alcochete, tendo trabalhado de forma limitada, enquanto o defesa Tiago Ilori e o médio Rodrigo Battaglia continuam a recuperar das respetivas lesões e ficaram no ginásio a efetuar tratamento e recuperação. Bruno Fernandes, contudo, deve estar apto para defrontar o Desp. Chaves, pois até integrou a peladinha no final do treino.

A equipa de Alvalade volta a treinar na sexta-feira, às 10:30, em Alcochete, à porta fechada, e após o final do treino, às 12:30, o técnico holandês Marcel Keizer irá falar aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do jogo de sábado.

Os leões, que ocupam o quarto lugar da I Liga, com 55 pontos, defrontam o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo, com 24, às 18:00, em Trás-os-Montes.