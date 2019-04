Chaves foge à despromoção e Belenenses afasta-se da Europa

O Desp. Chaves conseguiu este sábado uma vitória fundamental na luta pela manutenção na I Liga de futebol, ao ganhar no reduto do Moreirense, quinto classificado, por 1-0.

Um golo do central sérvio Nikola Maras, aos 72 minutos, de cabeça, na sequência de um livre apontado pelo arménio Ghazaryan, selou o quarto triunfo fora dos flavienses, que só tinham somado um ponto nos últimos três jogos.

O onze de José Mota subiu ao 16.º lugar, com 28 pontos, a três do Tondela (15.º) e a quatro de Vitória de Setúbal (13.º) e Boavista (14º), enquanto o Moreirense segue em quinto, quatro pontos à frente do Vitória de Guimarães.

Com os resultados desta jornada, o Feirense já desceu de divisão.

Belenenses afasta-se da Europa

O Rio Ave venceu, por 3-1, na visita ao Belenenses, em jogo da 30.ª jornada da I Liga, subindo ao oitavo lugar provisório, imediatamente atrás da equipa lisboeta, que se mantém em sétimo.

Os golos do avançado Bruno Moreira, aos 20 e 35 minutos, e do defesa croata Borevkovic, aos 48, permitiram aos vila-condenses imporem-se no Estádio Nacional, em Oeiras, e conquistarem o segundo triunfo seguido frente a equipas em melhor posição no campeonato, depois de na ronda anterior terem vencido por 2-1 na receção ao Vitória de Guimarães, sexto classificado.

O Rio Ave ultrapassou no oitavo lugar o Santa Clara, que joga ainda este sábado com o campeão FC Porto, passando a totalizar 38 pontos, a dois do Belenenses - sem vencer na I Liga há seis jornadas e que hoje marcou o golo de honra pelo defesa francês Sasso, aos 73 minutos - e a sete do Guimarães.