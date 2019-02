Investigadores de acidentes aéreos informaram hoje terem concluído que os destroços de um avião localizados no canal da mancha pertencem ao mesmo aparelho que transportava o futebolista argentino Emiliano Sala, acrescentando terem já confirmado a presença de pelo menos um corpo no interior.

"Tragicamente, em imagens captadas pelo ROV [veículo submarino de controlo remoto], é visível um ocupante entre os escombros", informou a autoridade de investigação (AAIB), acrescentando estar agora "a ponderar os próximos passos, em consulta com as famílias do piloto e do passageiro".

Sala seguia a bordo de um avião Piper Malibu, para se juntar à equipa de futebol Cardiff City, do País de Gales, quando o aparelho desapareceu dos radares no passado dia 21 de janeiro.O avião era pilotado por David Ibbotson.

O passe do jogador, que teve uma breve passagem por Portugal no início da sua carreira europeia, tinha sido adquirido pelo Cardiff City ao Nantes, de França, por 17 milhões de euros.