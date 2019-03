Debandada na Roma após derrota do Dragão. Depois do treinador, o diretor desportivo

Imprensa italiana indignada com o árbitro no Dragão

Depois do treinador Eusebio Di Francesco, o diretor desportivo da Roma, Monchi, disse adeus ao clube da capital italiana. Tudo no espaço de 24 anos. A saída foi oficializada esta sexta-feira pelos giallorossi, dois dias após a derrota no Dragão (1-3) e consequente eliminação da Liga dos Campeões.

Mas se Di Francesco foi despedido, Monchi demitiu-se. "Gostaria de agradecer ao presidente Pallotta, a direção do clube, staff, jogadores e adeptos pelo seu apoio durante o tempo que passei no clube", pode ler-se no comunicado do dirigente espanhol publicado no site da Roma. No lugar do espanhol ficará Frederic Massara.

De acordo com a imprensa internacional, Monchi deverá rumar ao Arsenal, onde reencontrará Unai Emery, com quem trabalhou no Sevilha.