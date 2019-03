De Guardiola a Maradona. "Marciano" Ronaldo deixa toda a gente rendida

Cristiano Ronaldo deixou toda a gente rendida com o hat trick com que ajudou esta terça-feira a Juventus a eliminar o Atlético Madrid (3-0), depois da derrota por 0-2 na capital espanhola.

Até Pep Guardiola, habituado a estar do outro lado da barricada, chamou-lhe "estrela do dia" apesar de o seu Manchester City ter goleado o Schalke por 7-0. E o que dizer de Diego Maradona? Além de ser considerado para muitos como o melhor futebolista de sempre e ídolo do rival Nápoles, é argentino, mas quase pediu desculpa aos compatriotas para tecer rasgados elogios ao português. "Há jogadores que são tocados pela varinha mágica. A verdade é que nós argentinos estamos orgulhosos do facto de Messi ser argentino e não espanhol, mas Ronaldo é um animal. É pura potência e agora também é bruxo, porque disse que ia fazer três golos e fez", afirmou, em declarações reproduzidas pela Marca.

Nas capas dos jornais desportivos italianos e espanhóis, Ronaldo foi rei. "Monstruoso", resume o Corriere dello Sport. "Ira de Deus", é a manchete de La Gazzetta dello Sport. "Marciano", sintetiza o Tuttuosport. "Cristiano impõe a sua lei", descreve a Marca. "Cristiano rei da Champions", destaca o As.