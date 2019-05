De grego para grego. Samaris oferece camisola do Benfica a Tsitsipas

Tenho, evidentemente, uma profunda admiração por Leonardo da Vinci, esse espírito universal que não colocava barreiras entre as artes e as ciências e que deixou à humanidade obras excecionais tanto como pintor, escultor, desenhador ou engenheiro, inventor ou cientista. Na passagem do século XV para o século XVI, ele encarna o Humanismo e o Renascimento na Europa, com os seus avanços no domínio artístico mas também na investigação científica.