Danilo: "Krasnodar é uma equipa difícil, que já se encontra em competição"

"É uma equipa difícil, que já se encontra em competição, mas nós só estamos focados no nosso trabalho. Estamos a trabalhar bem aqui para podermos chegar a esses jogos bem, tanto mentalmente, como fisicamente", disse o médio, em declarações ao site oficial do FC Porto.

Os dragões vão defrontar os russos na estreia na competição, com a primeira mão a disputar-se na Rússia, em 07 de agosto (18.00, horas de Lisboa), e a segunda em 13 de agosto, no Estádio do Dragão (20:00).

Danilo garantiu que não havia preferências para o sorteio desta segunda-feira, em Nyon (Suíça), sublinhando que existem sempre equipas muito competitivas.

"Estes sorteios são sempre muito complexos, nunca há preferências. Sabemos que são equipas muito competitivas. Vamos ter tempo para analisar o Krasnodar. Vamos ter também uma viagem complicada até à Rússia, mas vamos estar preparados", garantiu o médio.

Para o internacional português, o jogo de sábado, de apresentação aos sócios, diante do Mónaco, já será um bom teste à capacidade dos vice-campeões nacionais.

"O jogo de apresentação contra o Mónaco já vai ser uma espécie de teste para o jogo frente ao Krasnodar. Vai ser importante para nós e para os adeptos, para estarmos juntos e focados naquilo que é a competição da Liga dos Campeões", acrescentou.

O FC Porto venceu no domingo o Getafe, por 2-1, na final da primeira edição da Copa Ibérica, e Danilo considerou que tem sido uma pré-época com "um grande grupo de trabalho" e boa adaptação dos novos jogadores.

"Temos um grupo muito familiar. Os reforços que chegaram não sentem dificuldades em adaptar-se, focam-se apenas em assimilar aquilo que é o trabalho diário proposto pelo treinador. Os mais novos estão a entrar bem naquilo que é a integração e as ideias do treinador. Está a ser muito positivo", concluiu o médio.