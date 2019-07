Danilo deixa estágio após desentendimento com Conceição

Fábio Silva volta a marcar pelo FC Porto em particular com o Farense

Danilo Pereira deixou o estágio do FC Porto mais cedo do que o previsto alegadamente devido a um desentendimento com o treinador Sérgio Conceição, escreve esta quarta-feira o JN .

De acordo com o jornal, o internacional português terá confrontado o treinador na segunda-feira à noite, após o jantar, devido a um alegado atraso da equipa técnica, o que terá desagradado a Conceição.

O novo capitão dos dragões, recorde-se, falhou o jogo realizado esta quarta-feira de manhã, com o Farense, e regressou mais cedo ao norte do país.

O FC Porto escreveu esta quarta-feira no site oficial que "Danilo esteve ausente do treino, devidamente autorizado a tratar de assuntos pessoais".

Entretanto, Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos dragões, reagiu através do Twitter a uma notícia do Correio da Manhã de que Sérgio Conceição expulsou Danilo do estágio do FC Porto por causa de um desentendimento no domingo à noite, após o jogo com o Getafe. O diretor de comunicação recorda que na segunda-feira o jogador foi o porta-voz do grupo na reação ao sorteio da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, porém, a notícia do JN refere que o desentendimento terá ocorrido na segunda-feira à noite e não no domingo.