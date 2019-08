Daniel Alves assina pelo São Paulo e vai usar a camisola 10

Daniel Alves, internacional brasileiro de 36 anos, vai ser jogador do São Paulo. Eleito recentemente o melhor jogador da Copa América, ganha pelo Brasil, o experiente lateral direito que estava sem clube depois de ter terminado o contrato com o PSG vai regressar aos eu país, de onde saiu em 2002 quando atuava no Bahia.

O currículo de Dani Alves é impressionante, pois já celebrou 40 títulos (é o jogador mais titulado do mundo), entre os quais três Ligas dos Campeões. Além do Bahia e do PSG, o defesa representou também o Sevilha, o Barcelona e a Juventus.

"Sonhar é possível e realizar também... Um dia sonhei com o meu primo jogar no São Paulo e no Barcelona, hoje estou realizando a parte que faltava", escreveu o jogador na rede social Instagram.

Daniel Alves, apesar de defesa, vai vestir a camisola 10 do São Paulo. O jogador está de