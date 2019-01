Dakar2019: Toby Price e Nasser Al-Attiyah conquistam rali

Toby Price, de 31 anos, apesar de lesionado no pulso direito, impôs-se esta quinta-feira nos 112 quilómetros cronometrados da derradeira tirada e voltou a vencer a prova que tinha conquistado em 2016, naquele que foi o 18.º triunfo consecutivo da KTM, com 9.13 minutos de avanço sobre o austríaco e seu companheiro de equipa Matthias Walkner.

Quanto aos portugueses, Joaquim Rodrigues completou (Hero) terminou a etapa em 12.º lugar e manteve o 17.º posto da classificação enquanto Miguel Caetano (KTM) foi 73.º. e subiu ao 69.º.

Nos carros, Al-Attiyah, que liderou praticamente todo o rali, somou o seu terceiro triunfo, depois de ter vencido a prova em 2011 e 2015, à frente do espanhol Nani Roma (Mini) e do francês Sebastien Loeb (Peugeot), nove vezes campeão do mundo de ralis, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O piloto natural do Qatar assegurou o primeiro título à Toyota, na oitava participação da marca japonesa, ao terminar no 12.º lugar a última etapa, a 9.01 minutos do espanhol Carlos Sainz (Mini), vencedor no ano passado, que se impôs em 1.20.01 horas.