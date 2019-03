Juventus revela gravidade da lesão de Cristiano Ronaldo

Ronaldo critica arbitragem e deixa garantia: "Vamos fazer tudo para estar no Euro 2020"

De acordo com o clube transalpino, Cristiano Ronaldo fez exames ainda em Portugal, que detetaram uma lesão muscular sem gravidade na coxa direita. A Juventus diz que a evolução de Cristiano Ronaldo vai continuar a ser acompanhada e que vai ser feita nova avaliação para definir o regresso à competição.

De acordo com a imprensa italiana, Ronaldo deverá voltar à competição dentro de duas semanas, ou seja, a tempo do jogo dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao Ajax, agendado para o dia 10 de abril.

O capitão da seleção portuguesa foi substituído aos 30 minutos da partida com a Sérvia (1-1), de qualificação para o Euro 2020, depois de se queixar da coxa quando tentava alcançar um passe de um companheiro de equipa. Na altura foi substituído por Pizzi.

No final do jogo, Ronaldo esclareceu logo que não se tratava de nada grave, descansado logo os adeptos da Juventus. "Há que esperar 48 horas, mas não estou preocupado. São coisas que acontecem, é assim o futebol. Quem anda à chuva molha-se. Mas sei que vou voltar bem dentro de uma ou duas semanas. Conheço bem o meu corpo", disse.

Veja aqui o momento em que Ronaldo se lesionou.

Ronaldo é atualmente o melhor marcador da Juventus, com 19 golos apontados no campeonato italiano e mais quatro na Liga dos Campeões (três deles foram na vitória sobre o At. Madrid, que permitiu à equipa de Turim apurar-se para os quartos-de-final da Champions). Foi também Ronaldo que marcou o golo que deu à Juventus a Supertaça italiana, na vitória por 1-0 sobre o AC Milan, em janeiro, num jogo realizado na Arábia Saudita.