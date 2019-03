Cristiano Ronaldo: "Nos próximos jogos espero dar o meu contributo à seleção"

Cristiano Ronaldo admitiu em entrevista ao canal de televisão DAZN que "a liga italiana é a mais difícil para fazer golos". A estrela da seleção nacional e da Juventus garantiu no entanto que a sua adaptação a Itália "tem corrido bem", depois de nove épocas em Espanha, ao serviço do Real Madrid.

"A liga espanhola é muito mais aberta, as equipas arriscam mais, aqui não tanto. Aqui a prioridade é defender bem, depois atacar, em Espanha, tal como em Inglaterra, não é assim, pois é jogo aberto, sempre, em quase todas as equipas", assumiu o futebolista português.

Ronaldo explicou ainda o processo que conduziu a uma pausa na seleção nacional. "Tive uma conversa com o meu treinador, com o presidente também, e senti que era o momento de paragem na seleção. Fui para um país novo, com uma cultura diferente. Tive uma mudança grande, com a minha família e os meus filhos. Queria assentar um pouco, treinar, concentrar-me para poder começar bem no clube", explicou, garantindo que agora já está "habituado à Liga italiana e à própria cultura". "Por isso, nos próximos jogos espero dar o meu contributo à seleção, porque também sinto falta. É a minha casa, e por isso quero ajudar Portugal a qualificar-se para o Mundial", frisou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

CR7 assumiu ainda que não sente falta de Espanha ou de Portugal. "Obviamente deixei muitos amigos, deixei um grande clube... deixei um clube que me deu carinho, pessoas, amigos. Mas falta em si do próprio país não, porque tudo o que tinha lá, tenho aqui. Tem sido tudo muito intenso, diferente, mas a minha adaptação tem corrido bem e estou feliz", disse.

Esta terça-feira a Juventus tem pela frente a difícil tarefa de dar a volta a uma desvantagem de 2-0, em Turim, diante do Atlético de Madrid para conseguir o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Ronaldo admite que "vai ser difícil", pois trata-se de "uma equipa que nos últimos quatro anos também jogou duas finais de Champions". "Se a Juventus jogar bem, conseguiremos passar", assumiu.