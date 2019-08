Cristiano Ronaldo: e João Félix: "Aquilo que mais espero é que ele possa brilhar"

Cristiano Ronaldo nunca vai fechar as portas à seleção portuguesa e quem sabe se não pode ir ao próximo mundial, Catar 2022. "Eu não fecho portas. Enquanto tiver forças e motivação, irei sempre à seleção. Só deixo de ir quando não me quiserem (risos). Mundial do Qatar? Sinceramente, não descarto. Eu vivo o presente do futebol, mas acho que pode acontecer", disse o jogador da Juventus em entrevista à TVI esta quarta-feira.

O capitão revelou ainda que nunca desfrutou tanto na seleção como nos últimos cinco anos: "Tenho desfrutado imenso na seleção. Possivelmente, os últimos cinco anos foram aqueles em que mais desfrutei da seleção. Não me perguntes porquê, porque não sei. Mas adoro jogar na seleção."

Para o capitão esta geração é boa e recomenda-se: "Vejo esta nova geração, possivelmente, como a melhor ao nível do talento."

"Vejo luz ao fundo do túnel para esta nova geração da seleção. Vejo um grande potencial. Temos muito jogadores jovens muito bons que estão a aparecer o futuro na seleção é risonho. Temos o Europeu, que vamos tentar ganhar, como ganhámos a Liga das Nações, que foi superimportante e deixou-nos muito contentes. Agora o Europeu é para ganhar também, porque temos uma excelente equipa", afirmou o capitão, lembrando que "o talento não chega".

Depois destacou alguns dos nomes que fazem essa excelente equipa, além de Bernardo Silva e João Félix: "Há muito mais: o João Cancelo, o Bruno Fernandes - que ninguém percebe como é que ele não sai [do Sporting]. Tens muitos talentos na seleção. Muitos», assegura, continuando: «Rúben Dias, o [Raphael] Guerreiro."

A rivalidade com Messi: "Ele me faz melhor jogador e eu o faço melhor a ele"

O português voltou a falar sobre a relação com o argentino e como a "rivalidade" torna ambos melhores jogadores:"Eu não tenho qualquer dúvida de que ele me faz melhor jogador e eu o faço melhor a ele. As rivalidades são boas, são saudáveis, seja no futebol como noutros desportos."

"Eu admiro muito a carreira que ele tem feito e ele já disse publicamente que teve pena de eu deixar a Liga espanhola. Porque era uma rivalidade de que ele gostava. É normal, é a rivalidade boa que existe no futebol. Tenho uma excelente relação profissional com ele", garantiu CR7 antes de dizer que não tem qualquer problema em jantar com Messi: "Por que não no futuro? Não teria qualquer problema. Ele é argentino, a minha mulher também é..."

A torcer por João Félix

Na segunda parte da entrevista à TVI, o jogador da Juventus assume que o receio de falhar. "[Assumir a responsabilidade num momento decisivo] é o que me dá mais prazer. Claro que tenho medo de falhar, isso faz parte. A minha obsessão por estar física e mentalmente o melhor possível deve-se ao medo de falhar", revelou o jogador, admitindo: "Tento encarar [o erro] da melhor maneira, mas por dentro estou... rrrrr. Mas a vida segue. Aprendi a seguir em frente."

E na altura em que não estiver nervoso ou com medo de falhar, diz: "esqueçam tudo, é hora de arrumar as botinhas e acabar."

Cristiano Ronaldo disse ainda acreditar que Félix pode atingir o mesmo sucesso que ele teve em Espanha. "Acredito muito. É um excelente jogador, com enorme potencial, apesar de ainda ter muito para evoluir ainda - tanto ele como o Bernardo, que já é mais maduro. Mas não tenho dúvidas que eles vão triunfar", defendeu, deixando um conselho ao jogador do Atlético: "É uma liga diferente, mais difícil, com um povo diferente. E ele tem que ter essa preparação mental para aguentar a crítica que vai surgir. Aquilo que mais espero é que ele possa brilhar."

O jogo mais complicado, um dia após a morte do pai

Instado a escolher o jogo mais complicado de fazer na carreira, admitiu que foi o do dia a seguir à morte do pai, em setembro de 2005. O jogador recebeu a notícia quando estava em concentração com a seleção portuguesa, mas quis jogar e até marcou um golo. "Possivelmente esse foi o jogo mais duro. Jogar no dia seguinte à morte do meu pai foi... não me arrependo de ter jogado, porque é o que gosto de fazer, era o meu trabalho e foi como uma homenagem, mas foi a única vez. Tirando esse, não houve nenhum jogo mais difícil", confessou.

O jogador revelou ainda que quando terminar a carreira pretende viver em Portugal: "Para já, vou muitas vezes a Portugal, sobretudo a Lisboa e à Madeira. E é um país onde quero viver. Não tenho dúvidas que eu e a minha família daqui a uns anos vamos viver em Portugal. Queremos viver em Portugal."

E quem sabe ser empresário de Cristianinho. O filho mais velho de Cristiano Ronaldo foi notícia por parecer querer seguir as pisadas do pai e ele gostava que isso acontecesse. "Acho que vai. Ele tem nove anos, joga muito bem, joga na Juventus e está muito feliz. Vai depender da cabeça dele (...) Se vou ser o empresário dele? Claro que o vou aconselhar e ajudar, mas vai depender dele. Eu com 11 anos também pensava pela minha cabeça e os meus pais apoiavam-me. É isso que vou fazer com ele" garantiu CR7 desmentindo ainda rumores de uma nova parternidade.