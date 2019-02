Cristián Lema emprestado ao Peñarol

Jogadores do Benfica tinham mensagens das famílias no balneário de Alvalade

O argentino Cristián Lema está de partida para o Uruguai para representar o Peñarol por empréstimo do Benfica até ao final da temporada, ficando o clube de Montevideu com opção de compra no valor de três milhões de euros por 50% do passe.

O defesa-central de 28 anos chegará esta terça-feira à capital do Uruguai onde irá fazer exames médicos e assinar contrato, que contempla um salário mais baixo do que aquele que auferia na Luz, uma vez que o jogador aceitou uma reduzir o seu ordenado para que possa jogar com mais regularidade.

Lema fez apenas dois jogos de águia ao peito: 45 minutos com o AEK Atenas para a Liga dos Campeões e 83 minutos frente ao FC Porto para a I Liga, numa partida em que foi expulso por acumulação de amarelos.

O defesa chegou no último verão à Luz, a custo zero, proveniente dos argentinos do Belgrano, onde era capitão de equipa.

Com Lema aumenta para cinco os jogadores que deixaram o Benfica neste inverno, depois de Bruno Varela, Alfa Semedo, Facundo Ferreyra e Nicolás Castillo.