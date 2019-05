Corrupção no futebol espanhol. Jogadores e dirigentes detidos

Vários jogadores e dirigentes de clubes da primeira e segunda ligas de Espanha foram esta terça-feira detidos no âmbito de uma megaoperação anticorrupção no futebol. O antigo jogador do Real Madrid, Raúl Bravo, é, segundo o El País, um dos detidos. As autoridades consideram que o ex-futebolista é o cabecilha da organização criminosa que beneficiava de apostas ilegais e resultados combinados.

Entre os detidos estão Borja Fernández, médio do Valladolid, o presidente do Huesca - clube no qual alinha o defesa português Luisinho -, Agustín Lasaosa, Carlos Aranda, ex-jogador de várias equipas da primeira divisão, Samuel Saiz Alonso, do Getafe, Íñigo López Montaña, do Deportivo da Corunha e ex-jogador do Huesca, avança ainda o jornal espanhol.

Juan Carlos Galindo Lanuza, diretor do departamento médico do Huesca, que esta época foi despromovido à segunda divisão, também foi detido por se suspeitar que é um dos elementos desta rede criminosa, acusada de corrupção e lavagem de dinheiro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um vasto dispositivo da Polícia Nacional está na sede do Huesca a realizar buscas.

"É doloroso, mas é importante acabar com a corrupção no futebol", disse o presidente da liga espanhola

A operação anticorrupção no futebol espanhol tem como base uma denúncia que partiu da Liga espanhola. De acordo com o El País, que cita fontes da La Liga, o caso foi despoletado com o jogo da penúltima jornada da segunda divisão da época 2017/2018, o Huesca-Nastic, que acabou com a equipa da casa a perder. As suspeitas surgiram com as movimentações das casas de apostas a favor da equipa que somava menos 29 pontos do que o Huesca.

"Isto parte de uma denúncia da La Liga. É doloroso, mas é importante acabar com a corrupção no futebol", afirmou Javier Tebas, o presidente da liga espanhola. O responsável afirmou que a investigação "leva mais de um ano". "Não podemos dizer nada, a polícia está a fazer o seu trabalho", afirmou Tebas citado pelo jornal Marca sobre a operação que a polícia espanhola desencadeou às primeiras horas da manhã desta terça-feira.