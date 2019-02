Corpo retirado do avião em que seguia Sala

A Agência de Investigação de Acidentes Aéreos (AAIB) do Reino Unido retirou em "condições desafiantes" um corpo dos destroços do avião que se despenhou com o reforço do Cardiff, Emiliano Sala, e o piloto David Ibbotson, a bordo.

A operação foi realizada "da maneira mais digna possível" e as famílias dos dois homens foram sendo atualizadas durante todo o processo, acrescentou a AAIB, num comunicado de imprensa acedido pelo jornal argentino Clarín .

Apesar do resgate, a agência não pode informar a quem pertence o corpo resgatado, que foi transportado para a ilha de Portland para análise forense. "A identificação é um assunto da polícia e das autoridades forenses", disse Jack Short, da AAIB, ao também argentino La Nación.

Os destroços do avião foram encontrados no domingo a noroeste da ilha de Guernsey, a 63 metros de profundidade. Recorde-se que o argentino Sala - que no início da carreira jogou em Portugal, no FC Crato, dos distritais de Portalegre - se transferiu do Nantes para o Cardiff por 17 milhões de euros e viajava para o País de Gales a bordo de uma avioneta privada quando esta desapareceu dos radares no dia 21 de janeiro, quando sobrevoava o canal da Mancha.

Esta informação surge no mesmo dia em que surgiu a notícia de que o Nantes vai interpor uma ação legal para receber o valor total da transferência do avançado argentino no prazo de dez dias. Isto porque os responsáveis do Cardiff retiveram o pagamento da primeira prestação até terem em sua posse toda a documentação relativa à negociação. Uma fonte do Cardiff, citada pela BBC, garante que o clube galês irá honrar todos os compromissos assumidos com o Nantes, mas apenas depois de serem clarificados todos os factos que levaram à tragédia.