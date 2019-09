Contrato permite a Messi deixar o Barcelona a cada final de época

Uma relação baseada na lealdade. É assim que o jornal espanhol El País classifica a ligação entre Lionel Messi e o Barcelona, que se iniciou em 2005, ano em que assinou o primeiro contrato como profissional.

Na prática, o vínculo assinado em 2017 tem uma cláusula que permite à estrela argentina, de 32 anos, rescindir o seu contrato com o clube catalão e seguir a sua carreira noutro emblema. Ou seja, a continuidade de Messi depende apenas da sua vontade. "Assumimos que ele pode parar quando quiser, a cada final de temporada, assim ficou acordado entre as partes", revela uma fonte dos blaugrana citada pelo El País, jornal que admite ser essa a explicação para o facto de o jogador não ter aceitado negociar uma renovação do contrato que termina em 2021, na sequência das tentativas feitas pelo presidente Josep Maria Bartomeu.

Esta não é uma situação nova no Barcelona, uma vez que Andrés Iniesta, Xavi e Jordi Puyol também tiveram clausulas semelhantes, razão pela qual os responsáveis do clube acreditam que não existe motivo para preocupações, precisamente porque acreditam haver um princípio de lealdade entre as partes.

Ainda de acordo com o El País, as fontes do Barça não esclareceram se existe alguma penalização financeira para Messi no caso de avançar para a rescisão, mas acrescentam que esta cláusula é uma forma de o jogador não se sentir pressionado na sua carreira, uma vez que o seu desejo é desfrutar do futebol numa equipa competitiva, podendo sair pelo seu próprio pé quando não se sentir bem.

Uma eventual renovação de contrato com o Barcelona que expira em 2021 estará agora dependente da forma como decorrer esta época, uma vez que o jogador pretende evitar a história vivida pelo seu amigo Ronaldinho Gaúcho, que nos últimos anos da sua carreira já não sentia prazer em jogar.