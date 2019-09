Conselho de Disciplina nega recurso e confirma suspensão de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes e as portas partidas no Bessa: "Estava frustrado, estava chateado"

Em comunicado, o CD da FPF anuncia ter sido "julgado improcedente o presente recurso hierárquico impróprio e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida".

No último domingo, Bruno Fernandes foi expulso no encontro da quinta jornada diante do Boavista (1-1), no Estádio do Bessa, sendo admoestado pelo árbitro Jorge Sousa com um segundo cartão amarelo aos 90+1 minutos.

O jogador foi castigado com uma partida de suspensão, mas o Sporting recorreu da sanção, vendo agora o CD da FPF validar a decisão inicial.

Desta forma, o internacional português vai falhar o jogo com o Famalicão, da sexta ronda da I Liga portuguesa, marcado para segunda-feira, no Estádio de Alvalade.