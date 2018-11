Confusão nos arredores do Estádio da Luz com adeptos do Ajax

O aparato surpreendeu quem estava na zona, mas foi pouco mais do que isso. A polícia de intervenção cortou estradas e montou uma "caixa de segurança" já bem perto do Estádio da Luz para escoltar um grupo de adeptos do Ajax que se dirigia para o encontro desta noite com o Benfica para a Liga dos Campeões.

Fonte oficial da PSP adiantou ao DN que o grupo de cerca de 200 indivíduos "foi detetado na zona de Telheiras, a andar de forma desordenada pelas ruas". Os agentes da PSP que estavam nas proximidades, integrando as equipas de segurança para o jogo, aperceberam-se que estes se dirigiam para um grupo de adeptos do Benfica e decidiram barrá-los.

Apesar de não serem visíveis símbolos ou bandeiras relativas ao clube holandês, a maior parte destes adeptos estava referenciado pelas informações da PSP (o Ponto Nacional de Informações de Futebol) como sendo de risco.​​

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Perto das Torres de Lisboa, no entroncamento com a Estrada da Luz, vários agentes do corpo de intervenção da PSP cortaram a rua, agruparam os visitantes numa "caixa" e seguiram na direção do estádio. "Foram informados que a partir dali tinham que seguir dentro das nossas barreiras e cumpriram a ordem sem problemas", explicou a mesma fonte.

Quem por ali passava na altura foi apanhado desprevenido, mas em poucos minutos a situação retomou a normalidade.