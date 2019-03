Dirigente leonino diz ter sido agredido no Dragão Caixa: "O agressor é alguém ligado ao FC Porto"

O FC Porto venceu o Sporting por 3-1, neste sábado, e assumiu a liderança isolada do campeonato nacional de hóquei em patins. Os golos surgiram todos na 2.ª parte, primeiro para o FC Porto, por Gonçalo Alves e Poka. Depois, Matias Platero reduziu para os leões e Reinaldo Garcia fez o 3-1 final a favor dos dragões.

O jogo ficou ainda marcado por alguma confusão nas bancadas, que levou mesmo à intervenção da polícia. Um dos incidentes aconteceu na zona VIP e envolveu dirigentes dos dois clubes. Miguel Albuquerque, diretor geral das modalidades leoninas, diz ter sido agredido verbal e fisicamente.

Quase a terminar a primeira parte, Miguel Albuquerque, acompanhado por Nuno Dias, treinador da equipa de futsal, levantou-se para ver uma repetição na televisão e começou a ser insultado, acabando por ser agredido com um soco, segundo contou aos jornalistas, implicando o clube portista. "É impossível falar de hóquei em patins. É a segunda vez que venho ao Dragão Caixa e nunca se passou nada disto. Estava com Nuno Dias, treinador de futsal, que foi agredido verbalmente durante toda a primeira parte, não havia qualquer tipo de segurança. São situações incompreensíveis e inadmissíveis, porque até senhoras foram agredidas. O que se passou foi lamentável e o agressor é alguém ligado ao FC Porto, porque estava com uma camisola do clube. O sr. Adelino Caldeira da Silva colocou-o fora da tribuna, por isso sabia muito bem quem ele era", disse Miguel Albuquerque, afirmando que também foi agredido.

O FC Porto ainda não se promunciou sobre o incidente.