Conceição: "Se formos iguais a nós próprios temos grandes possibilidades de passar"

Benfica de Lage supera o teste do algodão e sai do Dragão na liderança

Apesar da derrota no clássico de domingo, em casa, diante do Benfica, Sérgio Conceição garantiu um FC Porto motivado para esta quarta-feira no Dragão virar o 1-2 de Roma, obtido na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. "Não foi preciso passar uma mensagem ou ir descobrir palavras para os meus jogadores perceberem que temos um jogo que é decisivo para nós. Maior motivação do que passar à fase seguinte não existe. Vamos ter casa cheia, mas não são só os adeptos que têm que nos ajudar, nós também temos que os ajudar a eles. Temos que fazer algo para que os adeptos sintam que a equipa está com tudo para vencer o jogo", frisou, em conferência de imprensa.

"O importante é a dinâmica, o trabalho de equipa. O que temos de fazer como equipa. Se formos iguais a nós próprios temos grandes possibilidades de passar", vincou, sem pressa de adiantar-se no marcador no encontro desta quarta-feira: "Temos que ganhar o jogo, mas não há pressa. Temos pressa de marcar, mas de uma forma consistente."

O técnico portista alertou ainda para os pontos fortes da AS Roma, semifinalista da Champions na época passada. "Tem pontos fortes, é o terceiro melhor ataque da Série A, tem bons jogadores à frente, é uma equipa forte nas bolas paradas. Por isso, o equilíbrio vai ser fundamental para ganhar o jogo", analisou.