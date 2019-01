Conceição falou do "mérito" de Rui Vitória e assumiu que não gosta do mês de mercado

Sérgio Conceição fez este domingo a antevisão do jogo desta segunda-feira com o Nacional, mas na conferência de imprensa falou de vários temas, concretamente da reabertura do mercado de transferências. O treinador do FC Porto admitiu que não gosta deste mês, pois entende que a janela para contratações deveria ser mais curta.

"Já tive oportunidade para falar disto, não gosto deste mês. Falamos durante muito tempo sobre o mercado, onde as equipas procuram fazer ajustes e encontrar algumas soluções, que causam alguma instabilidade nas equipas. Isto foi discutido no fórum da UEFA, acho que é demasiado tempo para o mercado estar aberto em janeiro. Há situações excecionais, graças a lesões ou outras razões, mas, sinceramente, acho que uma semana chegaria perfeitamente. Estamos numa véspera de jogo, e tudo o que eu dissesse sobre o Pepe, amanhã teria maior importância do que aquilo que realmente interessa, o jogo de amanhã", referiu.

O técnico portista foi depois confrontado com a possível regresso do internacional português Pepe, que está a negociar a sua transferência para o FC Porto, embora nos últimos dias o Mónaco tenha entrado também na corrida. Embora não desmentido o interesse, Conceição não adiantou pormenores: "Não quero entrar por aí até porque estamos a falar na véspera de um jogo e nunca seria bom dizer o que quer que dissesse sobre o Pepe, porque iam dar mais destaque a isso, em vez do jogo. Por isso temos de ter alguma sensibilidade e não vou falar."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda antes de falar do jogo frente ao Nacional, Sérgio Conceição foi questionado sobre a saída de Rui Vitória do Benfica. "O Rui Vitória teve o seu percurso no Benfica, mas já é passado. Tem que se dar mérito pelos títulos que conquistou, mas a partir deste momento o Benfica tem um novo treinador. Um jovem treinador, que já demonstrou na formação que tem capacidade, mas ele tem a sua vida no Benfica e nós temos a nossa, não há mais nada a dizer", referiu.

O FC Porto entra esta segunda-feira em campo na liderança e com cinco pontos de vantagem para o Sporting, o segundo classificado. Mas Conceição está alerta e deixou elogios ao Nacional: "Percebemos que esta talvez seja a melhor fase do Nacional na temporada, não só nos resultados, mas também na forma como tem estado dentro de campo. É a equipa que tem mais golos fora, a par do Benfica, e isso é sinónimo de uma equipa que procura sempre atacar a baliza adversária. Estamos atentos a essa dinâmica no processo ofensivo do Nacional, mas temos de trabalhar para criar mossa e desequilíbrios no outro lado do campo. Temos de assumir o protagonismo do jogo para garantir os três pontos."

Caso o FC Porto vença esta segunda-feira o Nacional, Sérgio Conceição iguala o recorde de Jorge Jesus, de 18 vitórias consecutivas, que o técnico conseguiu ao serviço do Benfica na temporada 2010/11. Mas isto é algo que não tira o sono ao técnico portista. "Se eu disser 25, e a 26.ª? O que nos move é ganhar, não é um simples recorde. Não há um número que eu desejo ter, quero sempre a próxima. Em relação ao Jorge Jesus, nestas entrevistas que ele deu, que foram várias, não se lembrou de dizer que ganhou 18 jogos seguidos. É estranho, porque ele gosta sempre de relembrar as pessoas sobre realçar aquilo que faz bem (risos). O importante não é igualar ou bater o recorde, é ganhar jogo a jogo e continuar o bom momento", argumentou.