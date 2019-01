Conceição fala da "liberdade condicional" de Herrera e Brahimi

O FC Porto desloca-se esta quinta-feira à Vila das Aves para defrontar a equipa de José Mota, que está no penúltimo lugar da classificação. Sérgio Conceição desconfia da posição dos avenses na tabela classificativa e por isso pediu um FC Porto forte para vencer o primeiro jogo do ano de forma a manter a distância para os rivais. Na conferência de imprensa de lançamento do jogo, o treinador dos dragões abordou ainda as situações de Brahimi e Herrera, jogadores que estão em final de contrato e que por isso podem já comprometer-se com outros clubes.

"São jogadores que têm contrato", respondeu, acrescentando depois mais contexto quando um jornalista lhe perguntou se estavam nos primeiros dias de liberdade. "Liberdade condicional. Na época passada tivemos situações exatamente iguais, mas tenho um grupo de trabalho extremamente profissional. Os jogadores estão envolvidos e comprometidos com os objetivos que temos para esta época. Se o Herrera e o Brahimi continuarem como estão, continuam a jogar, mas se o rendimento baixar, não jogam. É igual para toda a gente", referiu.

Sobre o Desp. Aves, foi categórico: "Na minha opinião, a posição do Desportivo das Aves não é coincidente com o valor que tem. Já os defrontámos no início da época, na Supertaça, e no final do jogo disse ao José Mota que tem uma equipa competitiva e com impacto físico no jogo. O jogo mais recente que fez foi muito competente, por isso esperamos as dificuldades normais frente a uma equipa que quer pontuar contra o campeão nacional. Temos de fazer o nosso trabalho, assumir a nossa responsabilidade e ir à procura dos três pontos contra um adversário capaz."

O treinador portista falou ainda da vantagem de quatro pontos para o Benfica, o segundo classificado, falando numa "pressão positiva". "Os pontos são sempre difíceis de conquistar. À medida que o campeonato vai avançando, há equipas que precisam urgentemente de pontuar, por este ou aquele motivo. Nós precisamos de ganhar para no mínimo continuarmos com a mesma vantagem, mas essa é a pressão de estar numa equipa como o FC Porto. É uma pressão positiva. Prefiro ter a pressão de estar em primeiro lugar do que a pressão de estar em segundo e ter de ir atrás do prejuízo", disse.

Outro tema abordado por Sérgio Conceição foi a substituição de Bruno Costa no jogo da taça da Liga diante do Belenenses, que levantou algumas questões por alegadamente poder infringir os regulamentos. O treinador portista, contudo, garantiu que o jogador estava lesionado. "Era imprudente não sabermos os regulamentos. Sabíamos o que estávamos a fazer. Gosto muito do Bruno, é um jovem com muita qualidade, mas se fosse um jogo normal do campeonato, se calhar não jogava. Tínhamos de começar com dois portugueses e optei pelo Bruno, da mesma forma que poderia ter optado pelo Hernâni. A intensidade do jogo é diferente da dos treinos e ele estava menos bem fisicamente."

Sobre as movimentações do mercado de transferências neste mês de janeiro, e se poderão existir jogadores cedidos, o treinador portista admitiu que poderá haver um ou outro caso pontual: "Poderá haver uma ou outra situação em que achamos importante que o jogador tenha ritmo competitivo e jogos nas pernas. Entre a equipa B e a Primeira Liga, se calhar para alguns é melhor a Primeira Liga."