Conceição disse que não queria falar de futebol em memória de Sala

Sérgio Conceição surgiu agastado no flash-interview da SportTV logo no final do jogo. O treinador do FC Porto, apesar do triunfo que colocou a sua equipa na final da Taça da Liga, disse que não lhe apetecia falar de futebol, pois estava consternado com o desaparecimento do futebolista argentino Emiliano Sala (treinou-o no Nantes), que está desaparecido depois do avião onde seguia ter desaparecido dos radares quando sobrevoava na segunda-feira à noite o canal da Mancha.

"Sinceramente não me apetece muito falar do jogo, da maturidade da nossa equipa, a nossa pressão alta. Demos mais campo ao Benfica na segunda parte, provocada por erros nossos. Mas não me apetece falar do jogo. Podia até falar de touradas, mas tenho respeito pela instituição Benfica. O meu pensamento vai para a família do Emiliano Sala, que está a está a sofrer. Eu e vários elementos da minha equipa técnica trabalhámos com ele no Nantes, tínhamos uma relação muito boa e sofremos muito com este desaparecimento. O meu pensamento mais forte agora é esse. Foi por isso que me emocionei no final do jogo", referiu Sérgio Conceição, visivelmente agastado com o que aconteceu ao seu ex-jogador.