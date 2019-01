Conceição a rezar por Sala: "Se existem milagres, peço um agora"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, deixou esta terça-feira uma mensagem no twitter endereçada a Emiliano Sala, jogador argentino que teve oportunidade de treinar quando orientou o Nantes (206/17), de França, e que está desaparecido depois do avião em que seguia ter deixado de aparecer no controlo dos radares esta segunda-feira às 21.00 horas de Lisboa.

"Um grande jogador, um homem enorme. Alguém que dá tudo, no campo como na vida. Incrível dedicação e determinação. Se milagres existem, peço um agora. O meu coração, os meus pensamentos estão contigo, com a tua família e a família do Nantes", escreveu o treinador portista.

Sérgio Oliveira, médio do FC Porto que foi colega de equipa de Sala no Nantes, também deixou uma mensagem através das redes sociais: "Que Deus te tenha em paz, estejas onde estiveres Papi! Que grande gajo és, eras ou não sei, já não sei nada amigo, só sei que nada disto é justo. As minhas orações são para ti, para a tua família, e a todos que partilharam alguma parte da vida contigo."

O jogador, que se transferiu do Nantes para o Cardiff numa transação oficializada no sábado, a troco de 17 milhões de euros, despediu-se dos ex-companheiros de equipa e embarcou num voo privado de Nantes rumo à capital galesa, onde deveria ter chegado por volta das 22 horas, mas tal não sucedeu.