Belenenses regressa às vitórias na despedida

O Belenenses quebrou esta quinta-feira um jejum de nove jogos sem vencer na I Liga de futebol, ao triunfar em casa diante do já despromovido Nacional, por 3-0, num encontro da 34.ª e última jornada.

Os azuis voltaram a conhecer o sabor da vitória, apenas a terceira na segunda volta, graças aos golos apontados por Kikas, aos 15 minutos, Cleylton, aos 47, e André Santos, aos 79, colocando, de forma provisória, a equipa no sétimo posto da classificação, com 43 pontos. O Belenenses vai agora aguardar pelos resultados de Santa Clara, Rio Ave e Boavista nos respetivos jogos.

Por sua vez, o Nacional, que confirmou a descida ao segundo escalão na ronda anterior, termina a temporada no 17.º e penúltimo lugar, com 28 pontos.

Ambas as equipas partiam para o jogo de encerramento com o mesmo registo negativo, - nove partidas consecutivas sem vencer -, e o futebol apresentado nos instantes iniciais mostrava o porquê, tal era a desinspiração, mas com os madeirenses a terem mais bola e mais ambição em alvejar a baliza de Mika.

Contudo, e naquela que foi a primeira grande chance do encontro, os 'azuis' foram eficazes e conseguiram colocar-se em vantagem, aos 15 minutos, ainda que tenha sido necessário aguardar pelo veredicto do videoárbitro para validar a posição legal de Kikas e o seu quinto golo no campeonato.

Num canto batido por Lucca, ma direita, o defesa Gonçalo Silva fez um desvio subtil de calcanhar e o avançado português, 'encostado' ao segundo poste, apenas teve de empurrar para o fundo da baliza.

O médio brasileiro voltou a estar em destaque no recomeço da partida, em novo pontapé de canto, desta vez, a terminar com uma cabeçada forte e certeira do defesa Cleylton, aos 47 minutos.

A vencer por dois golos, o Belenenses manteve-se sempre mais na expectativa e à espera do erro visitante, já que o Nacional optou por pressionar a saída de jogo dos 'azuis' e instalar-se no meio-campo adversário, na tentativa de reduzir.

No entanto, foi o Belenenses a sentenciar o resultado, através do médio André Santos, ao bater o guardião Framelin, naquele que foi o seu primeiro golo na competição, após uma boa combinação com Diogo Viana.