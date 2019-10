Ronaldo: "Comecei a pensar no processo de me ver fora do futebol"

the best

As declarações estão a correr o mundo. Numa entrevista ao SportBible, Cristiano Ronaldo deixou no ar a possibilidade de terminar a carreira em breve. E quando falamos em breve é um espaço temporal de um ou dois anos.

"Amo o futebol. Adoro entreter os adeptos e as pessoas que amam o Cristiano. Não importa a idade, trata-se da mentalidade. Mas nos últimos cinco anos comecei a pensar no processo de me ver fora do futebol. Então, quem sabe o que pode acontecer daqui a um ano ou dois", revelou o internacional português, atualmente com 34 anos e com contrato com a Juventus até 2022.

Na mesma entrevista, Cristiano Ronaldo falou ainda da vertente empresarial, ele que nos últimos anos tem aplicado dinheiro em vários negócios fora do futebol, um pouco à imagem do que outras grandes estrelas do desporto fizeram. E também nesta área, tal como no futebol, que ser o melhor.

"Não quero imitar ninguém, tens de ser igual a ti próprio, mas podes sempre aprender com os bons exemplos, não apenas no futebol mas também noutras modalidades: Fórmula 1, NBA, golfe, UFC, entre outras. Os melhores atletas têm uma ética de trabalho semelhante", referiu.

"Foram muitos anos de trabalho muito árduo, de grande dedicação e paixão para chegar onde cheguei no futebol. Fora do futebol ainda não cheguei lá, mas sou competitivo e não gosto de ser o número dois ou o número três. Vou lá chegar, não tenho dúvidas", garantiu, acrescentando: "É preciso de saber lidar com a pressão em todos os aspetos da nossa vida. O mais importante é a forma como lidamos com a pressão. No futebol tenho mais controlo, sei o que posso fazer; nos negócios é mais difícil, pois dependo de outras pessoas. Mas tenho uma boa equipa comigo."