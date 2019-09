De regresso ao futebol. A emocionante apresentação de Maradona no Gimnasia [vídeos]

Diego Maradona foi este domingo apresentado oficialmente como novo treinador do Gimnasia de la Plata, clube da I Divisão argentina. Numa cerimónia que contou com a presença de mais de 20.000 adeptos do clube, El Pibe entrou no relvado num carro-maca e foi assim que começou por saudar os fãs que enchiam as bancadas.

A entrada num carro-maca nada tem a ver com um pormenor de originalidade dado à apresentação. É que Maradona foi recentemente operado ao joelho direito e ainda tem dificuldades em mover-se. Por isso foi decidido que seria assim. O antigo jogador, contudo, acabou depois por se levantar e saudar a multidão, deixando depois alguns avisos. "Todos unidos. Que os meus jogadores se matem por esta gente. Não vou faltar a nenhum treino. Aqui é para treinar e quem não se entregar não joga. Quem não correr não joga", atirou, caminhando depois (com dificuldade) ao lado dos jogadores no relvado, ele que no final se emocionou com este regresso ao futebol argentino.

Maradona tem agora pela frente uma missão complicada: tentar tirar o clube do último lugar da classificação.