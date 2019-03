Claudio Ranieri é o novo treinador da Roma

© AS Roma

Oficial: Roma despede treinador. Derrota no Dragão foi gota de água

AS Roma

Claudio Ranieri foi anunciado esta sexta-feira como novo treinador da AS Roma, rendendo assim Eusebio Di Francesco, que foi despedido depois da eliminação da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto.

O técnico de 67 anos assinou contrato por três meses, ou seja até final da temporada. Ranieri tinha sido despedido há pouco mais de uma semana do comando do Fulham e agora regressa a Itália quase sete anos depois de pois de ter deixado o Inter Milão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ranieri regressa assim à AS Roma, onde esteve nas épocas 2009/10 e 2010/11, sem grande sucesso, uma vez que não conquistou nenhum troféu, embora na primeira temporada tenha ficado em segundo lugar na Série A.

Jim Pallotta, presidente do clube romano, afirmou ao site oficial que o objetivo proposto a Ranieri é "terminar esta época no lugar mais alto possível no campeonato", sendo que a equipa ocupa atualmente o 5.º lugar da Série A. "Foi por esse motivo que decidimos ir buscar um treinador que conhece bem o clube, que compreende o ambiente e seja capaz de motivar os jogadores", acrescentou.

Por sua vez, Ranieri disse estar "muito feliz de voltar a casa". "Quando a Roma te chama é impossível dizer não", sublinhou.