Clássico: Sporting invicto em casa há mais de uma década

O Sporting está invicto na receção ao FC Porto em encontros da I Liga portuguesa de futebol há mais de uma década, somando quatro vitórias e cinco empates nas derradeiras nove receções aos dragões.

Para encontrar o derradeiro triunfo do FC Porto em Alvalade é preciso recuar à época 2008/09, mais precisamente a 5 de outubro de 2008, dia em que em que ganharam por 2-1, com tentos do argentino Lisandro López (18 minutos) e de Bruno Alves (31).

João Moutinho (28 minutos) marcou, de grande penalidade, o golo dos locais, antes de virar 'maçã podre' e seguir para o Dragão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois desse embate, da quinta ronda do campeonato, o FC Porto não conseguiu mais do que cinco igualdades - aumentando o total para 20 --, a um golo em 2010/11 e 2014/15 e a zero em 2011/12, 2012/13 e na época passada.

Por seu lado, o Sporting ganhou quatro vezes, por 3-0 em 2009/10, com tentos de Yannick Djaló, do russo Izmailov e de Miguel Veloso, por 1-0 em 2013/14, com um tento de Slimani, e por 2-0 em 2015/16, com mais dois do internacional argelino.

Em 2016/17, o FC Porto até marcou primeiro, logo aos oito minutos, pelo central brasileiro Felipe, mas Slimani, aos 14, na despedida antes de rumar ao Leicester, e Gelson Martins, aos 26, consumaram a reviravolta, selando o 2-1 final.

A superioridade leonina na última década permitiu ao Sporting recuperar o fôlego nos jogos caseiros com o FC Porto, que ainda manda se o histórico recuar só até 1988/89: nos últimos 30 jogos, ganhou mais uma vez do que os anfitriões (11-10).

O melhor período do FC Porto aconteceu entre 1988/89 e 1996/97, com sete triunfos, um empate e apenas um desaire - por culpa de um golo na própria baliza de André (1989/90).

A vantagem dos leões no histórico foi conquistada entre 1934/35 (primeiro campeonato) e 1976/77, com 'esmagadores' 31 triunfos, contra apenas quatro dos forasteiros: 2-1 em 1948/49, 1-0 em 61/62 e 62/63 e 3-0 em 72/73.

No total, em 84 embates, os leões venceram 45, correspondentes a 53,6%, enquanto os portistas ganharam 19 (22,6%), registando-se ainda 20 empates (23,8%).

O encontro entre FC Porto e Sporting, a contar para a 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, realiza-se no sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 15:30.