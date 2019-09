City marca cinco em 18 minutos, ganha por 8-0 e Bernardo Silva marca três

Bernardo Silva fez um hat trick na goleada do Manchester City ao Watford, este sábado, em jogo da sexta jornada da Premier League. Foi a primeira vez que o médio português marcou três golos num jogo enquanto sénior, tornando-se o terceiro português a apontar três golos num jogo na liga inglesa, depois de Cristiano Ronaldo e Jota.

A equipa orientada por Pep Guardiola precisou de apenas 18 minutos para chegar aos cinco golos de vantagem. David Silva abriu o marcador logo aos 53 segundos de jogo, com Aguero (7'), Mahrez (12'), Bernardo Silva (15') e Otamendi (18') a fazerem o marcador chegar aos 5-0 - os citizens tornaram-se na equipa que menos tempo demorou para atingir uma vantagem de cinco golos numa partida da Liga inglesa.

No segundo tempo, Bernardo Silva marcou mais dois golos (49' e 60') e completou o hat-trick. Vou pedir a todo o plantel que a assine e depois vou levá-la para casa e guardá-la num lugar especial", disse o esquerdino no final do jogo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Aos 85 minutos de jogo, e já com João Cancelo em campo, depois de ter entrados aos 54 para o lugar de Kyle Walker, De Bruyne fechou as contas no Etihad em 8-0.

Com este resultado, o Manchester City, bicampeão inglês, recuperou o segundo lugar da tabela classificativa, com 13 pontos. O líder Liverpool, com mais dois pontos, entra em campo no domingo, frente ao Chelsea.

Em Goodison Park, o Everton foi surpreendido pelo Sheffield United. Um autogolo de Yerry Mina colocou os forasteiros em vantagem. Depois, na segunda parte, os toffees sofreram o segundo por Lys Mousset, no único remate à baliza em todo o jogo pela equipa de Sheffield.

Depois de ter estado a perder, após um golo de Harry Kane, aos 29 minutos, o Leicester acabou por vencer por 2-1, com um golo do português Ricardo Pereira (69) e James Maddison (85).

Um bis de Chris Wood, que marcou aos 10 e 14 minutos, garantiu o triunfo, por 2-0, do Burnley sobre o Norwich.