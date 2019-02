City bate Everton de Marco Silva e é líder provisório da Premier League

Com golos de Laporte e Gabriel Jesus, um a fechara a primeira parte e o outra a fechar os 90 minutos, valeram três pontos para o Manchester City na visita ao campo do Everton de Marco Silva. O triunfo deixou os citizens na liderança provisória da Premier League, com os mesmos 62 pontos do Liverpool.

Com André Gomes no onze dos toffees e Bernardo Silva como titular nos campeões ingleses, o City adiantou-se à passagem do minuto 45'+2', por intermédio de Aymeric Laporte. Mesmo ao cair do pano, aos 90'+7', Gabriel Jesus confirmou o triunfo da equipa de Guardiola.

Com este resultado, o City juntou-se ao Liverpool na liderança da tabela classificativa, com 62 pontos e mais um jogo disputado do que os reds. O Everton, de Marco Silva é nono classificado, com 33 pontos.