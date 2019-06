Barcelona vendeu Cillessen e já encontrou substituto

Oficial: André Gomes no Everton a título definitivo

"O FC Barcelona e o Valência CF chegaram a acordo para a transferência de Jasper Cillessen. O clube valenciano pagará 35 milhões de euros ao FC Barcelona", lê-se no comunicado dos catalães, atuais campeões de Espanha.

Cilessen, de 30 anos, que chegou ao Barça em 2016, proveniente do Ajax, e não conseguiu ganhar a titularidade ao alemão Marc-André ter Stegen, assinou contrato válido até 2023, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, depois de o seu nome ter sido apontado como possível reforço do Benfica.

Nos três anos em Barcelona, o holandês ganhou duas vezes a Liga espanhola e outras tantas a Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha.

Entretanto, o Barcelona encontrou substituto precisamente no Valencia. O guarda-redes brasileiro Neto, que pertencia aos che, assinou um contrato de cinco anos pelos blaugrana, por um valor que pode atingir os 35 milhões de euros, caso se cumpram os nove milhões de variáveis.

O guarda-redes, de 29 anos, fica com uma cláusula de rescisão de 200 milhões de euros. Neto começou a carreira no Atlético Paranaense, passando depois pelos italianos da Fiorentina e da Juventus, antes de chegar em 2017/18 ao Valência.