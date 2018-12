Jogador do Moreirense eleito o melhor jovem da I Liga em outubro e novembro

Luiz Phellype e Geraldes foram as novidades no treino solidário do Sporting

O futebolista de 23 anos obteve 19,44% dos votos, contra 13,64% do guarda-redes Tiago Sá, do Sporting de Braga, e 10,84 do defesa Ivanildo Fernandes, também jogador do Moreirense.

Na II Liga, foi distinguido o defesa Guilherme Ramos, jogador do Mafra, com 20,22% dos votos.