Chelsea contrata Pulisic ao Dortmund por 64 milhões de euros

O Dortmund informou que o valor da transferência de Christian Pulisic para a equipa londrina ascende a 64 milhões de euros e que o clube alemão, no qual alinha o defesa português Raphaël Guerreiro, não terá que pagar nada pelo empréstimo do jovem jogador, de 20 anos, cujo contrato expirava no fim da próxima temporada.

"O sonho de Christian [Pulisic] sempre foi jogar na Primeira Liga inglesa. Isso está, certamente, relacionado com a sua origem norte-americana e, por essa razão, não foi possível chegar a acordo para o prolongamento do contrato", explicou Michael Zorc, diretor desportivo do Borussia, que decidiu aceitar a "lucrativa" proposta do Chelsea.