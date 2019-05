Chelsea arrasa Arsenal e conquista Liga Europa

O Chelsea conquistou esta quarta-feira a Liga Europa ao vencer o Arsenal, em Baku, no Azerbaijão, por 4-1. Uma vitória construída na segunda parte, que permitiu ao treinador italiano Maurizio Sarri conquistar o primeiro título da sua carreira aos 60 anos.

O Arsenal até começou bem mais perigoso no jogo, mas aos poucos o Chelsea foi equilibrando o jogo, terminando mesmo a primeira parte bem melhor, naquilo que era um prenúncio para aquilo que iria acontecer após o intervalo.

É que o Chelsea entrou a todo o gás e logo aos 49 minutos colocou-se em vantagem com um belo cabeceamento de Giroud, que assim se sagrou melhor marcador da Liga Europa com 11 golos, ultrapassando o sérvio Luka Jovic (Eintracht Frankfurt).

Não demorou muito até o espanhol Pedro Rodríguez fazer o segundo golo, com um remate após passe de Eden Hazard quando estavam decorridos 60 minutos. Os jogadores do Arsenal ainda estavam a recuperar da desilusão quando Maitland-Niles derrubou Giroud na área, penálti indiscutível que Hazard aproveitou para fazer o 3-0.

Reagiu o Arsenal com Alexander Iwobi a rematar fortíssimo, três minutos depois de entrar em campo, para reduzir a desvantagem. E quando parecia que os gunners podiam reentrar no jogo, eis que Hazard recuperou uma bola, trocou-a com Giroud, e rematou para o fundo da baliza, fazendo ruir de vez o sonho da equipa de Unai Emery, que depois de ter conquistado por três vezes a Liga Europa, com o Sevilha, perdeu a sua primeira final.

Com o apito final do árbitro, o Chelsea fez a festa na madrugada de Baku (o jogo começou às 23.00 horas locais), naquela que foi a despedida amarga do guarda-redes Petr Cech, que sofreu quatro golos no último jogo de uma carreira cheia de títulos.