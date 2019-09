Maradona vai treinar o Gimnasia e os adeptos estão loucos

A contratação de Diego Maradona como novo treinador do Gimnasia y Esgrima está a gerar uma loucura entre os adeptos do clube de La Plata, que ocupa o último lugar do campeonato argentino.

Nos últimos dias têm se formado longas filas de adeptos junto ao estádio. Uns procuram pagar as quotas em atraso, outros querem inscrever-se como novos sócios e há quem queira apenas comprar um simples bilhete que lhe dê acesso a assistir ao jogo de estreia de El Pibe no comando da equipa, marcada para domingo frente ao Racing Avellaneda.

A direção do Gimnasia foi ainda mais longe ao mandar fazer uma camisola especial com o número 10 e o nome da Maradona nas costas. "Estamos a preparar-nos para o 10. Quem quer a camisola do Lobo com o 10 nas costas?", publicaram na conta oficial do clube no Twitter.

Uma nova esperança apoderou-se de todos, que acreditam que será possível inverter o mau início de campeonato no qual a equipa apenas conquistou um ponto em cinco jogos.

E há até um dirigente do Gimnasia, Guillermo Ronga, já sugeriu ao Conselho Deliberativo do municipio de La Plata para que atribua uma condecoração a Maradona, como hóspede de honra da cidade, tendo inclusive começado a recolher assinaturas para que essa ideia seja passada à prática.

Uma autêntica febre maradoniana apoderou-se de um clube, cujos adeptos nunca imaginaram ver o seu ídolo de sempre defender a suas cores. Refira-se que Diego Maradona, de 58 anos, deixou recentemente o comando técnico do Dorados, com o qual alcançou 18 vitórias em 38 jogos na II Divisão mexicana, tendo perdido a final do campeonato com o Atlético San Luís, o que impediu a equipa de subir ao escalão principal.