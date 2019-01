Cédric Soares emprestado ao Inter Milão

Cédric Soares vai jogar no Inter Milão por empréstimo do Southampton. A imprensa italiana revela que já há acordo entre os dois clubes, sendo que os italianos vão pagar um milhão de euros pela cedência do internacional português, ficando com direito de opção de compra no final da época por 11 milhões de euros.

O defesa-direito de 27 anos vai assim reencontrar João Mário no clube que ocupa o terceiro lugar da Série A italiana, depois de terem partilhado o balneário no Sporting.

Cédric estava no Southampton há três épocas e meia, tendo sido contratado pelo clube inglês aos leões por sete milhões de euros, agora vai dar continuidade à sua carreira no Inter, onde vai ocupar a vaga deixada em aberto por João Cancelo, que no início da época se transferiu para a Juventus.