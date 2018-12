Cavaleiro confirma terceira vitória seguida do Wolves

Ivan Cavaleiro selou triunfo do Wolves, depois do golo inaugural de Jiménez

Com golos de Raúl Jiménez e Ivan Cavaleiro, já nos descontos, o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo bateu o Bournemouth por 2-0, em casa, e somou a terceira vitória consecutiva na Premier League.

O mexicano cedido pelo Benfica abriu as hostilidades aos 12 minutos, servido por Diogo Jota, e, nos descontos, Ivan Cavaleiro concluiu um contra-ataque de forma perfeita. Nuno deu a titularidade a Rui Patrício, João Moutinho, Rúben Neves e Diogo Jota, e além de Cavaleiro, ainda lançou Helder Costa.

O Wolves recomeça assim a recuperar o brilho do início da temporada e já está no 7.º posto, com 25 pontos.

O Watford recebeu e vence o Cardiff ,por 3-2, e Domingos Quina foi o homem do jogo, marcando o golo decisivo. Decisivo também porque o Watford permitiu que o adversário se aproximasse no marcador após um parcial de 3-0 (golos de Deulofeu, Holebas e de Quina, no segundo jogo na Premier League).

O Crystal Palace bateu o Leicester, por 1-0, com Ricardo Pereira a titular nos visitantes.

Já o Tottenham só conseguiu ultrapassar o Burnley nos descontos: Kane assistiu Eriksen para o decisivo 1-0.

O Newcastle recuperou da derrota na semana passada em casa frente ao Wolves (1-2) indo ao terreno do Huddersfield ganhar por 1-0. Salomón Rondon marcou o único golo do jogo.