Iker Casillas vai ajudar o clube da terra

Iker Casillas não esquece os seus. O guarda redes do FC Porto anunciou esta terça-feira que vai colaborar no "crescimento e desenvolvimento do clube" da cidade onde vive em Madrid, o FC Pozuelo.

Casillas utilizou as redes sociais para revelar o acordo e mostrar que está "muito contente" por contar que iniciou "um projeto muito bonito" com o clube da sua cidade.

O guarda-redes de 38 anos encontra-se a recuperar de um enfarte, não tendo ainda revelado se vai continuar ou não a carreira ao mais alto nível. Para já fica a colaboração com o FC Pozuelo.

Com sede em Pozuelo de Alarcón na Comunidade Autónoma de Madrid, o FC Pozuelo foi fundado em 1995 e joga na terceira divisão espanhola - Grupo 7. A sede do clube é o Estádio Valle de las Cañas, que tem capacidade para 2000 espectadores.