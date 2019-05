Casillas publica foto no hospital, após "susto grande"

"Tudo controlado por aqui, um susto grande, mas com as forças intactas. Muitíssimo obrigado a todos pelas mensagens e pelo carinho". Foi com esta mensagem que Casillas anunciou ao mundo que está bem, após ter sofrido.

Casillas começou a sentir-se mal no treino no FC Porto, esta manhã de quarta-feira, tendo depois sido transferido para o hospital, estava os médicos descobriram que sofria de um ataque cardíaco com obstrução da artéria coronária direita. Foi rapidamente cateterizado, encontrando-se nos cuidados intensivos a recuperar.

Também a mulher, Sara Carbonero, se mostrou-se aliviada por tudo não ter passado de um "susto"."Felizmente tudo não passou de um susto. Muitíssimo obrigado por todas as demonstrações de carinho e preocupação. Como me dizia hoje uma grande amiga, a vida tem às vezes esta estranha maneira de nos lembrar de celebrar cada batimento", disse a jornalista espanhola nas 'insta stories', onde publicou uma fotografia ao lado do marido.

Foram várias as personalidades individuais e coletivas do mundo do desporto e enviar força e mensagem de rápida recuperação a Casillas. Desde Cristiano Ronaldo, Sérgio Conceição, José Mourinho, Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira, Deco, Figo, Nadal, Piqué, Gasol, Sergio Ramos, De Gea, Buffon, ou Neur, ao Inter, Milan, Real Madrid, Barcelona, City, Benfica, Sporting e à seleção nacional portuguesa