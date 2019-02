Carrascos das últimas finais entre possíveis adversários do Benfica

Entre as 15 equipas que vão a sorteio com o Benfica a partir do meio-dia desta sexta-feira, em Nyon, Chelsea e Sevilha trazem memórias amargas para o clube da Luz, que chorou duas finais perdidas nesta Liga Europa, em anos consecutivos, frente a esses dois rivais, naquelas que foram as últimas finais europeias jogadas pela formação encarnada.

Na era Jorge Jesus, o Benfica perdeu para o Chelsea a final de 2012/13 e para o Sevilha a da temporada seguinte, 2013/14. Mas há mais nomes fortes entre o lote de possíveis adversários que vão a sorteio, com nove representantes das Big Five, as cinco principais ligas europeias, como são consideradas as ligas inglesa, alemã, espanhola, italiana e francesa.

A maior representação é espanhola, com Valência e Villarreal (carrasco do Sporting) a acompanharem Sevilha no sorteio. De Inglaterra, além do Chelsea, há ainda o Arsenal. De Itália, Nápoles e Inter de Milão. Da Alemanha, o Eintracht Frankfurt. E de França, o Rennes.

Fora do âmbito das Big Five, a liga russa é a única com mais do que um representante ainda em prova: Zenit e Krasnodar. Dínamo de Kiev (Ucrânia), Salzburg (Áustria), Dínamo Zagreb (Croácia) e Slavia Praga (República Checa) completam o lote de possíveis adversários do Benfica nos oitavos de final e seriam, à partida, qualquer deles, um rival mais apetecível para a formação de Bruno Lage.

Não há cabeças-de-série num sorteio com apenas uma condicionante: a impossibilidade de equipas russas e ucranianas se defrontarem.

Equipas no sorteio

BENFICA

Sevilha (Espanha)

Valência (Espanha)

Villarreal (Espanha)

Nápoles (Itália)

Inter (Itália)

Arsenal (Inglaterra)

Chelsea (Inglaterra)

Eintracht Frankfurt (Alemanha)

Rennes (França)

Zenit (Rússia)

Krasnodar (Rússia)

Dínamo Zagreb (Croácia)

Salzburgo (Áustria)

Slavia Praga (República Checa)

Dínamo de Kiev (Ucrânia).

Resultados dos 16 avos de final

Segunda mão

- Quarta-feira, 20 fev:

(+) Sevilha, Esp - Lazio, Ita, 2-0 (3-0 agregado)

- Quinta-feira, 21 fev:

(+) Dinamo Zagreb, Cro - Viktoria Plzen, Che, 3-0 (4-2)

(+) Salzburgo, Aut - Club Brugge, Bel, 4-0 (5-2)

(+) Nápoles, Ita - Zurique, Sui, 2-0 (5-1)

(+) Eintracht Frankfurt, Ale - Shakhtar Donetsk, Ucr, 4-1 (6-3)

(+) Valência, Esp - Celtic, Esc, 1-0 (3-0)

(+) Zenit, Rus - Fenerbahçe, Tur, 3-1 (3-2)

(+) Villarreal, Esp - Sporting, Por, 1-1 (2-1)

(+) Arsenal, Ing - BATE Borisov, Bie, 3-0 (3-1)

(+) Inter Milão, Ita - Rapid Viena, Aut, 4-0 (5-0)

Genk, Bel - (+) Slavia Praga, Che, 1-4 (1-4)

Bayer Leverkusen, Ale - (+) Krasnodar, Rus, 1-1 (1-1)

(+) Chelsea, Ing - Malmö, Sue, 3-0 (5-1)

Betis, Esp - (+) Rennes, Fra, 1-3 (4-6)

(+) Dinamo Kiev, Ucr - Olympiacos, Gre, 1-0 (3-2)

(+) Benfica, Por - Galatasaray, Tur, 0-0 (2-1)

(+) equipas apuradas