Carlos Vinicius regressa aos convocados do Benfica

Onze do Benfica com Gedson e sem Raul De Tomas

Luís Filipe Vieira exaltado durante AG do Benfica (com vídeo)

O jogador, de 24 anos, jogou pela última vez a 1 de setembro, data em que o Benfica goleou fora o Sporting de Braga (4-0), na quarta jornada, com o avançado contratado ao Nápoles por 17 milhões de euros a disputar o último quarto de hora.

Nas escolhas do treinador do Benfica para a receção deste sábado ao Vitória de Setúbal, a partir das 19.00, Bruno Lage manteve, com exceção da entrada de Vinicius, o mesmo grupo que convocou na ronda anterior, em que venceu em casa o Moreirense, por 2-1.

Já em comparação com a Taça da Liga, em que empatou na quarta-feira no Estádio da Luz com o Vitória de Guimarães (0-0), com muitas mexidas na equipa, Bruno Lage fez saírem das escolhas Svilar, Nuno Tavares, Samaris e David Tavares.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Benfica é segundo classificado na I Liga, com os mesmos pontos do FC Porto e a um do líder Famalicão, enquanto que o Vitória de Setúbal é 11.º, com sete pontos, com o jogo entre ambos a contar para a sétima jornada da I Liga.

No boletim clínico dos encarnados continuam Chiquinho, Conti e Florentino.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Zlobin e Vlachodimos.

- Defesas: Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Grimaldo e Tomás Tavares.

- Médios: Fejsa, Taarabt, Pizzi, Gabriel, Gedson, Rafa, Cervi e Caio.

- Avançados: Vinícius, Seferovic, Jota e Raul de Tomas.