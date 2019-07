Carlos Vinicius já é reforço do Benfica

O avançado Carlos Vinicius já é oficialmente jogador do Benfica, anunciou o clube na sua página oficial. Os encarnados comunicaram à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a compra do passe do atleta brasileiro por 17 milhões de euros ao Nápoles. Tornando-se assim na terceira contratação mais cara do futebol português.

O valor agora fixado para a cláusula de rescisão está nos 100 milhões de euros, com um contrato válido por cinco temporadas.

O avançado esteve emprestado ao Rio Ave e ao Mónaco na época passada, em ambos os casos por empréstimo da formação napolitana. Antes, o avançado vestiu a camisola do Real Massamá, por cedência do Grêmio Anápolis.

Ao site do Benfica, Carlos Vinicius, de 24 anos, disse ser "um sonho realizado" a chegada ao atual campeão português. "O sentimento é de um sonho realizado por chegar a um Clube enorme do futebol europeu e mundial."

O negócio que tinha sido antecipado nos últimos dias é agora oficializado.

Nascido em Bom Jesus das Selvas, Brasil, começou a jogar na formação do Santos e passou por Palmeiras e Caldense antes de chegar ao Grêmio Anápolis que o viria a emprestar ao Real Sport Clube, de Massamá - clube que ainda vai receber pela transferência do avançado para a LUZ. De MAssamá lá deu um salto de gigante até ao Nápoles de Itália, que o emprestou ao Rio Ave de 2017 a 2019. Deu nas vistas e mudou-se para o Mónaco, mas não vingou e voltou ao Nápoles para a pré-época. Agora muda-se para o Benfica.