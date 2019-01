Carlos Queiroz nas meias-finais da Taça Asiática

O Irão de Carlos Queiroz apurou-se esta quinta-feira para as meias-finais da Taça Asiática em futebol, ao vencer a China, por 3-0. No jogo da meia-final, agendado para segunda-feira, a seleção iraniana vai medir forças com o Japão, que esta quinta-feira bateu o Vietname por 1-0.

Ao intervalo, a seleção orientada por Carlos Queiroz já vencia por 2-0, golos de Taremi (18') e Azmoun (3'1). No segundo tempo, e já na compensação, Ansarifard marcou o terceiro e último golo do Irão. A equipa de Queiroz está a realizar uma prova irrepreensível, com 12 golos marcados e ainda nenhum sofrido.

Esta sexta-feira, mais um treinador pode marcar lugar nas meias-finais da prova. Mas para isso, a Coreia do Sul de Paulo Bento terá de vencer o Qatar. Se os sul-coreanos passarem vão defrontar no outro jogo das meias-finais o vencedor da partida entre os Emirados Árabes Unidos e a Austrália.

Se tudo correr bem, Carlos Queiroz e Paulo Bento podem defrontar-se na final da competição.