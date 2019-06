Jogos Europeus: Carlos Nascimento ganha o ouro nos 100 metros e estafeta mista conquista bronze

Prata e bronze no mesmo dia. As ginastas portuguesas a brilhar nos Jogos Europeus

A comitiva portuguesa conquistou neste domingo três medalhas. Na ginástica acrobática foi prata no exercício combinado, depois de no sábado terem conquistado prata no exercício dinâmico e bronze no equilíbrio. Também neste domingo, Carlos Nascimento ganhou o primeiro ouro, nos 100 metros, e a estafeta mista 4X400 metros o bronze. Telma Monteiro, no sábado, tinha conquistado o bronze (-57kg) na prova de judo. Ou seja, Portugal já obteve seis medalhas nos Jogos Europeus de Minsk.

Em atualização.