Carlos Mané deixa Sporting e assina pelo Rio Ave

O Sporting anunciou este sábado a saída de Carlos Mané, que assim deixa o clube e se transfere para o Rio Ave.O extremo sai a custo zero, mas os leões ficam com 50 % do passe do atleta.

Carlos Mané é o terceiro reforço assegurado pelo Rio Ave para a nova temporada, depois das contratações do defesa Pedro Amaral (ex-Benfica) e do guarda-redes Pawel Kieszek (ex-Málaga, de Espanha).

O avançado foi a surpresa do jogo de apresentação dos vila-condense aos seus adeptos, frente ao Santa Clara, que se está a realizar esta noite, tendo subido ao relvado no intervalo da partida.

Mané desliga-se assim do Sporting após dezoito temporadas, embora nas três últimas tenha estado emprestado a Estugarda e Union Berlim.

Comunicado do Sporting:

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Rio Ave Futebol Clube para a transferência definitiva do jogador Carlos Mané.

A Sporting CP - Futebol, SAD deseja ao jogador os maiores sucessos pessoais e profissionais."