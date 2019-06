Jogadores do Zimbabué ameaçam boicotar jogo inaugural com o Egito

Angola e Guiné-Bissau no maior e mais quente CAN de sempre

De acordo com a mesma fonte, os jogadores do Zimbabué recusaram treinar na quinta-feira e passaram grande parte do tempo nos seus quartos de hotel, tendo apenas saído para uma reunião com dirigentes da federação desse país, que acabou sem acordo.

Em comunicado, a federação do Zimbabué negou que exista qualquer problema e garantiu que o jogo frente ao Egito vai decorrer dentro da normalidade, mas, a AP assinala que o boicote é uma possibilidade, depois de ter falado com cinco jogadores e um membro da equipa técnica.

Os jogadores reclamam o pagamento dos prémios de qualificação e de participação na fase final da CAN 2019, que ainda não terá sido pago, e os prémios dos jogos particulares que disputaram no último mês, de preparação para a competição.

A AP adianta ainda que alguns jogadores terão mesmo pedido dispensa da seleção do Zimbabué.

O jogo entre o Egito e o Zimbabué, o primeiro jogo da CAN 2019, está agendado para as 21.00, no Cairo.